Прага назвала "российскую версию" единственной по делу о взрывах во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш осудил главу Минюста Марию Бенешову за её слова о том, что в деле о взрывах во Врбетице существует более двух версий. Он выразил желание встретиться с министром и вызвал её к себе. По словам Бабиша, в деле осталась лишь версия об участии "агентов российских спецслужб". Об этом сообщил первый вице-премьер Ян Гамачек.

"Полиция работает с той российской версией. Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155. Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Её выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской Республике", — сказал Гамачек в эфире Чешского ТВ.

Гамачек отметил, что Прага знает, "что сделали россияне и как они это сделали". Однако РФ пока не в курсе, что республика "имеет" на неё, подчеркнул вице-премьер. Он также отметил, что вопрос об увольнении Бенешовой находится в ответственности премьер-министра, напомнив, что уже через пять месяцев в стране пройдут парламентские выборы.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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