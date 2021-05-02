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В Одессе на мужчину завели дело из-за коммунистической символики на марше

Проведение мероприятия было разрешено городскими властями, однако в МВД предупреждали об определённых запретах.

2 мая 2021, 13:00
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Dialog_UA/status/1388806819859079169/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Диалог.UA</a></p>

Фото © Twitter / Диалог.UA

Во время "Марша защитников", проходящего в Одессе в семилетнюю годовщину пожара в Доме профсоюзов, унёсшего жизни 48 человек, полиция задержала мужчину, демонстрировавшего коммунистическую символику. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

"Мужчину остановили на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики. Сейчас он даёт объяснения по этому поводу в отделе полиции", — сказано в записи на сайте ведомства.

Ему вменяют нарушение статьи 436-1 уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Максимальная санкция по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В Одессе националисты устроили марш в годовщину трагедии в Доме профсоюзов

В Одессе националисты устроили марш в годовщину трагедии в Доме профсоюзов

Городские власти разрешили проведение марша 2 мая, однако в МВД предупредили о запрете использования различной символики.

А утром сегодняшнего дня десятки жителей Одессы почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов. Многие пришли целыми семьями и взяли с собой детей. Место посетили и депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и Николай Скорик.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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