В Одессе на мужчину завели дело из-за коммунистической символики на марше
Проведение мероприятия было разрешено городскими властями, однако в МВД предупреждали об определённых запретах.
Фото © Twitter / Диалог.UA
Во время "Марша защитников", проходящего в Одессе в семилетнюю годовщину пожара в Доме профсоюзов, унёсшего жизни 48 человек, полиция задержала мужчину, демонстрировавшего коммунистическую символику. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.
"Мужчину остановили на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики. Сейчас он даёт объяснения по этому поводу в отделе полиции", — сказано в записи на сайте ведомства.
Ему вменяют нарушение статьи 436-1 уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Максимальная санкция по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Городские власти разрешили проведение марша 2 мая, однако в МВД предупредили о запрете использования различной символики.
А утром сегодняшнего дня десятки жителей Одессы почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов. Многие пришли целыми семьями и взяли с собой детей. Место посетили и депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и Николай Скорик.
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