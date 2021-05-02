В Одессе на мужчину завели дело из-за коммунистической символики на марше

Во время "Марша защитников", проходящего в Одессе в семилетнюю годовщину пожара в Доме профсоюзов, унёсшего жизни 48 человек, полиция задержала мужчину, демонстрировавшего коммунистическую символику. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

"Мужчину остановили на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики. Сейчас он даёт объяснения по этому поводу в отделе полиции", — сказано в записи на сайте ведомства.

Ему вменяют нарушение статьи 436-1 уголовного кодекса Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Максимальная санкция по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Городские власти разрешили проведение марша 2 мая, однако в МВД предупредили о запрете использования различной символики.

А утром сегодняшнего дня десятки жителей Одессы почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов. Многие пришли целыми семьями и взяли с собой детей. Место посетили и депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и Николай Скорик.

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