В Москве неизвестные в масках камнем разбили витрину салона и украли 14 айфонов

В Москве двое неизвестных в чёрных масках ограбили салон сотовой связи и вынесли из него 14 смартфонов iPhone, стоимость которых оценивается почти в миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что инцидент произошёл на бульваре Дмитрия Донского. Сигнал о грабеже поступил днём 1 мая, прибывшие на место полицейские установили, как всё произошло. Оказалось, что двое неизвестных в чёрных масках, пользуясь невнимательностью сотрудника магазина, разбили камнем витрину, похитили смартфоны и скрылись в неизвестном направлении.

Материальный ущерб составил 936 тысяч рублей, уточнил собеседник агентства. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже.

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