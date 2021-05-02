В Москве неизвестные в масках камнем разбили витрину салона и украли 14 айфонов
Инцидент произошёл в торговой точке на бульваре Дмитрия Донского. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже.
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В Москве двое неизвестных в чёрных масках ограбили салон сотовой связи и вынесли из него 14 смартфонов iPhone, стоимость которых оценивается почти в миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по столице.
Отмечается, что инцидент произошёл на бульваре Дмитрия Донского. Сигнал о грабеже поступил днём 1 мая, прибывшие на место полицейские установили, как всё произошло. Оказалось, что двое неизвестных в чёрных масках, пользуясь невнимательностью сотрудника магазина, разбили камнем витрину, похитили смартфоны и скрылись в неизвестном направлении.
Материальный ущерб составил 936 тысяч рублей, уточнил собеседник агентства. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже.
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