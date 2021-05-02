Россиян предупредили о сильных ливнях в майские праздники

В центральной части России в майские праздники ожидается похолодание, а также сильные ливни. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда". Так, 3 мая прогнозируется активный атлантический циклон.

"Заденет нас довольно интенсивными дождями. Я думаю, что выпадет как минимум половина месячной нормы осадков — от двух до четырёх вёдер на каждый квадратный метр поливать будет. Температурный всплеск ожидается: ночью +10 градусов, днём — от +13 до +18 градусов", — сказал синоптик.

Однако уже 4 мая холодный фронт арктического вторжения обнулит всплеск тепла, ночами температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Гидрометцентре пообещали москвичам "эксклюзивную" погоду. Ожидается штормовой ветер и первая майская гроза.

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