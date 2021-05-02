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Регион
Опубликовано 2 мая 2021, 15:17

В Госдуме оценили необходимость сервиса МВД для борьбы с телефонными аферистами

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Фантазия злоумышленников не стоит на месте, их ухищрениям необходимо противостоять, уверены в нижней палате парламента.

Разработка российского мобильного сервиса "Антимошенник" — очень важная процедура. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его словам, сейчас многие ведомства, а также банки активно борются с "этим злом".

"Этому сервису даже тогда, когда он начнёт работу, необходимо будет обновляться постоянно. Телефонные мошенники будут каждый день придумывать, используя современные цифровые технологии, различные мошеннические схемы", — отметил парламентарий в беседе с RT.

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Шхагошев также добавил, что аферисты обманывают граждан по телефону по совершенно любым поводам, начиная от здравоохранения и заканчивая любыми видами платежей. "Это очень серьёзный мошеннический бизнес", — подчеркнул депутат.

Ранее Лайф сообщал, что у МВД появится мобильный сервис "Антимошенник" для борьбы с телефонными авантюристами. Он будет предупреждать граждан о звонках и СМС, исходящих от аферистов. Также пользователь сможет самостоятельно создать белый список, добавив туда безопасные номера.

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Наталья Демьянова
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