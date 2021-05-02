В Госдуме оценили необходимость сервиса МВД для борьбы с телефонными аферистами

Фантазия злоумышленников не стоит на месте, их ухищрениям необходимо противостоять, уверены в нижней палате парламента.

Разработка российского мобильного сервиса "Антимошенник" — очень важная процедура. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его словам, сейчас многие ведомства, а также банки активно борются с "этим злом".

"Этому сервису даже тогда, когда он начнёт работу, необходимо будет обновляться постоянно. Телефонные мошенники будут каждый день придумывать, используя современные цифровые технологии, различные мошеннические схемы", — отметил парламентарий в беседе с RT.

Шхагошев также добавил, что аферисты обманывают граждан по телефону по совершенно любым поводам, начиная от здравоохранения и заканчивая любыми видами платежей. "Это очень серьёзный мошеннический бизнес", — подчеркнул депутат.