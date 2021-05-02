В Самаре парень избил 15-летнего подростка в лифте до перелома черепа за телефон
Мальчика, который пытался сопротивляться, госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
В Самаре парень избил школьника в лифте и похитил его телефон. Видео © VK / "ЧП Самара | Тольятти"
В одном из жилых домов Самары неизвестный молодой человек сильно избил и ограбил 15-летнего подростка прямо в лифте, а затем скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают его личность и местонахождение.
Инцидент произошёл накануне и попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как в лифт заходит подросток вместе с мужчиной, который после закрытия дверей резко начинает бить несовершеннолетнего. Школьник пытается сопротивляться, однако силы не равны. Повалив мальчика на пол и забрав телефон, злоумышленник быстро удаляется.
Как стало известно Лайфу, пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом лицевого отдела черепа и ссадиной верхней губы.
Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение нападавшего.
Ранее Лайф показал, как в Уфе пьяный мужчина повалил на землю двух бабушек на улице и стал пинать их. На помощь им бросились игравшие неподалёку дети. Злоумышленника задержала полиция.
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