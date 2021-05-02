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В Самаре парень избил 15-летнего подростка в лифте до перелома черепа за телефон

Мальчика, который пытался сопротивляться, госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

2 мая 2021, 12:11

В Самаре парень избил школьника в лифте и похитил его телефон. Видео © VK / "ЧП Самара | Тольятти"

В одном из жилых домов Самары неизвестный молодой человек сильно избил и ограбил 15-летнего подростка прямо в лифте, а затем скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают его личность и местонахождение.

Инцидент произошёл накануне и попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как в лифт заходит подросток вместе с мужчиной, который после закрытия дверей резко начинает бить несовершеннолетнего. Школьник пытается сопротивляться, однако силы не равны. Повалив мальчика на пол и забрав телефон, злоумышленник быстро удаляется.

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Как стало известно Лайфу, пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом лицевого отдела черепа и ссадиной верхней губы.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение нападавшего.

Ранее Лайф показал, как в Уфе пьяный мужчина повалил на землю двух бабушек на улице и стал пинать их. На помощь им бросились игравшие неподалёку дети. Злоумышленника задержала полиция.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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