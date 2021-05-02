Сердечный приступ страховой компании: в Москве столкнулись Lamborghini, Porsche и Infiniti







Сразу три люксовых автомобиля столкнулись у комплекса "Москва-Сити" на Пресненской набережной. Фотографии с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях, называя ДТП "сердечным приступом страховой компании", причём при любых раскладах.

Участниками аварии стали красный Lamborghini, чёрный Porsche Panamera и красный Infiniti. К слову, на месте происшествия каким-то образом тут как тут оказался скандально известный блогер Михаил Литвин, который шокировал своих фанатов тем, что сжёг Mercedes за 13 миллионов рублей. По словам Литвина, красный спорткар вылетел на газон на большой скорости. А вот водители Porsche и Infiniti столкнулись из-за того, что отвлеклись от дороги, засмотревшись на Lamborghini.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, а вот люксовому спорткару не повезло: Lamborghini пришлось эвакуировать с места происшествия с множественными повреждениями.

Ранее Лайф писал, что под Сочи Lamborghini впечатался в ограждение на пешеходном переходе. По предварительной версии, водитель двигался с превышением скорости и не справился с управлением на мокрой дороге.

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