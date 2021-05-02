Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Сердечный приступ страховой компании: в Москве столкнулись Lamborghini, Porsche и Infiniti

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, а вот люксовому спорткару не повезло.

2 мая 2021, 12:27

Фото © Соцсети

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

1 / 3

Сразу три люксовых автомобиля столкнулись у комплекса "Москва-Сити" на Пресненской набережной. Фотографии с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях, называя ДТП "сердечным приступом страховой компании", причём при любых раскладах.

Участниками аварии стали красный Lamborghini, чёрный Porsche Panamera и красный Infiniti. К слову, на месте происшествия каким-то образом тут как тут оказался скандально известный блогер Михаил Литвин, который шокировал своих фанатов тем, что сжёг Mercedes за 13 миллионов рублей. По словам Литвина, красный спорткар вылетел на газон на большой скорости. А вот водители Porsche и Infiniti столкнулись из-за того, что отвлеклись от дороги, засмотревшись на Lamborghini.

Водителя Lamborghini оштрафовали за торговлю арбузами на дороге — видео

Водителя Lamborghini оштрафовали за торговлю арбузами на дороге — видео

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, а вот люксовому спорткару не повезло: Lamborghini пришлось эвакуировать с места происшествия с множественными повреждениями.

Ранее Лайф писал, что под Сочи Lamborghini впечатался в ограждение на пешеходном переходе. По предварительной версии, водитель двигался с превышением скорости и не справился с управлением на мокрой дороге.

"Весь салон раскурочили": В Москве реставраторы испортили уникальный Rolls-Royce как у Джона Леннона стоимостью 40 миллионов

"Весь салон раскурочили": В Москве реставраторы испортили уникальный Rolls-Royce как у Джона Леннона стоимостью 40 миллионов

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1