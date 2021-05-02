В Приморье арестовали мужчину, задушившего и утопившего подростка из-за денег

Суд заключил под стражу 34-летнего жителя города Большой Камень в Приморье Андрея Б., подозреваемого в жестоком убийстве 15-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве 15-летнего подростка", — говорится в записи.

Как стало известно Лайфу, на преступление мужчина пошёл на почве неприязненных отношений к убитому. Совершено оно было во время экстремальной игры с подростками, которые связывали друг другу руки и пытались развязаться. В определённый момент подозреваемый стал обвинять одного из мальчиков в краже денег и требовать вернуть их. Воспользовавшись тем, что руки парня связаны, мужчина стал душить его цепью, а когда тот потерял сознание, скинул тело в водоём.

В отношении ранее неоднократно судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следствие проводит ряд мероприятий для закрепления доказательной базы и предъявления обвинения. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. По данным Лайфа, подросток учился в местной коррекционной школе-интернате, состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

А ранее Лайф рассказывал, что в Сургуте местный житель зарезал соседа за плевок в лицо. Убийцу заключили под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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