В Совфеде назвали путём саморазрушения борьбу G7 с "российской пропагандой"

Западные страны считают себя вправе "монополизировать право на правду", в чём, конечно же, заблуждаются. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя недавнее заявление главы МИД Соединённого Королевства Доминика Рааба.

"Проблема в том, что такие министры глубоко не понимают процессы, которые происходят в мире. Они идут по пути саморазрушения с такими принципами. Пускай они создают что угодно, нас по большому счёту, мне кажется, это уже мало волнует. Они борются прежде всего против самих себя", — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Также Цеков считает, что с помощью подобных выпадов в адрес России страны Запада просто пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизмов по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации". По словам министра, Россия и Китай пытаются сеять недоверие в странах Запада, а в качестве примера Рааб привёл якобы имевшую место быть дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.

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