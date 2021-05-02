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Суд арестовал водителя легковушки, спровоцировавшего смертельное ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

Как и просили следователи, подозреваемый пробудет под стражей по меньшей мере ближайшие два месяца.

2 мая 2021, 13:15
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Ленинский районный суд Ставрополья арестовал водителя легкового автомобиля, который спровоцировал ДТП, в котором погибли юные баскетболистки.

"Избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 года", — сказал судья в ходе заседания.

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Напомним, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии. По делу о ДТП были задержаны два водителя и директор спортшколы, где учились баскетболистки.

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"Горите в аду, дети": Полиция ищет человека, который поглумился в Сети над погибшими в ДТП баскетболистками

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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