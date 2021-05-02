Легковушка вылетела с трассы в Свердловской области, два человека погибли

Накануне ночью в Талицком районе Свердловской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и ещё трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

"В 00:40 мск на втором километре автодороги Бутка — ­Т­рёхозёрная произошло дорожно-транспортное происшествие. 20-летний и 22-летний пассажиры легкового автомобиля "тойота" погибли на месте аварии. 34-летний водитель легкового автомобиля, 28-летний мужчина и 31-летняя женщина в результате происшествия получили телесные повреждения и доставлены в Талицкую ЦРБ", — сказано в сообщении.

Как уточнили в ГИБДД, легковой автомобиль съехал с проезжей части и затем опрокинулся. Водитель и молодая пассажирка после аварии находились без сознания — в полицию о случившемся сообщил 28-летний участник аварии. При этом в ведомстве отметили, что все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности. Также установлено, что водитель "тойоты" имеет стаж вождения 12 лет, к административной ответственности ранее не привлекался.

В то же время сотрудники полиции обнаружили на заднем сиденье легковушки полуторалитровые бутылки с алкоголем. Как объяснил правоохранителям 28-летний пассажир, водитель забрал всех из села Басмановское и повёз в село Бутка. Двигаясь по своей полосе, мужчина в какой-то момент отвлёкся от дороги и съехал с проезжей части, после чего его автомобиль опрокинулся.

"Ос­вид­етельствова­ние на со­стояние алкогольного оп­ьянен­ия было пр­оведено врачами Тали­цкой ЦР­Б. Результаты буд­ут изве­стны после химико-то­кси­кологическ­ого иссле­д­ования", — добавили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли в жутком ДТП в Хакасии, где "лексус" на скорости влетел в ограждение. Также в результате аварии, произошедшей на дороге, где идёт ремонт, пострадало ещё трое. При этом от автомобиля осталась груда покорёженного металла.

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