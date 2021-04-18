Обезьяна отобрала камеру у маленьких тиктокерш и показала, что такое по-настоящему вирусное видео

На днях 16-летняя Анниса из города Медан вместе со сводной сестрой снимала ролик в TikTok в надежде, что он станет вирусным. Миллионы просмотров обеспечены, но кривляния подростков перед камерой тут ни при чём. Дело в том, что, когда девочки повторяли несложные движения, на заднем плане появилась крупная дикая обезьяна. Благо то, что происходило дальше, тоже попало на видео.

Видео © TikTok / annisadwiatikah2

Сёстры знали, что дикие обезьяны опасны, поэтому тут же убежали подальше от мохнатого гостя. Но, как оказалось, волноваться нужно было не за свою безопасность. Вместо того чтобы нападать, зверь с интересом подошёл к их телефону, схватил его и начал уходить. Судя по тому, что видео всё-таки опубликовали, далеко унести гаджет ему так и не удалось, пишет World Of Buzz.

Кадр из видео © TikTok / annisadwiatikah2

Зато запись того, как обезьяна грабит двух подростков под песню Тома Маллари, мигом стала вирусной. Всего за пару дней после публикации видео посмотрели больше 21 млн раз. Пользователи соцсети в восторге.

Простите, но только посмотрите на эту обезьянью морду😂😂😭 tugasnumpuk03

Обезьянка просто тоже хотела записать с вами тикток😳😂 uryyputri

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