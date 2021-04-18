Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Обезьяна отобрала камеру у маленьких тиктокерш и показала, что такое по-настоящему вирусное видео

Девочки из Индонезии хотели стать звёздами "Тиктока", но вместо этого пали жертвами зверского — в буквальном смысле этого слова — ограбления. Во время съёмки дикая обезьяна украла телефон, но видео от этого стало только лучше.

18 апреля 2021, 11:00

Кадр из видео © TikTok / annisadwiatikah2

На днях 16-летняя Анниса из города Медан вместе со сводной сестрой снимала ролик в TikTok в надежде, что он станет вирусным. Миллионы просмотров обеспечены, но кривляния подростков перед камерой тут ни при чём. Дело в том, что, когда девочки повторяли несложные движения, на заднем плане появилась крупная дикая обезьяна. Благо то, что происходило дальше, тоже попало на видео.

Видео © TikTok / annisadwiatikah2

Сёстры знали, что дикие обезьяны опасны, поэтому тут же убежали подальше от мохнатого гостя. Но, как оказалось, волноваться нужно было не за свою безопасность. Вместо того чтобы нападать, зверь с интересом подошёл к их телефону, схватил его и начал уходить. Судя по тому, что видео всё-таки опубликовали, далеко унести гаджет ему так и не удалось, пишет World Of Buzz.

Кадр из видео © TikTok / annisadwiatikah2

Кадр из видео © TikTok / annisadwiatikah2

Зато запись того, как обезьяна грабит двух подростков под песню Тома Маллари, мигом стала вирусной. Всего за пару дней после публикации видео посмотрели больше 21 млн раз. Пользователи соцсети в восторге.

Простите, но только посмотрите на эту обезьянью морду😂😂😭

tugasnumpuk03

Обезьянка просто тоже хотела записать с вами тикток😳😂

uryyputri

Семья из Балашихи доказала, что у "Тиктока" ещё есть шанс, снимая смешные видео не хуже Голливуда

Семья из Балашихи доказала, что у "Тиктока" ещё есть шанс, снимая смешные видео не хуже Голливуда

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Готов сыграть один на один": Украинский геймер бросил вызов чипированной обезьяне Маска

10 апреля, 03:38

Папа хотел спугнуть с квадроцикла паука, но от неожиданной концовки видео вздрогнут даже смельчаки

4 апреля, 08:00

Кого пережевала и выплюнула "Фабрика звёзд": очередные 10 участников, чьи имена вы даже не вспомните

сегодня в 10:00

Хотели сделать красивое селфи: отец с дочкой чудом спаслись, сорвавшись в водопад — видео

сегодня в 12:26

Власти Чехии пообещали рассекретить отчёт о "причастности российских спецслужб" к взрыву во Врбетице

сегодня в 12:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1