Обезьяна отобрала камеру у маленьких тиктокерш и показала, что такое по-настоящему вирусное видео
Девочки из Индонезии хотели стать звёздами "Тиктока", но вместо этого пали жертвами зверского — в буквальном смысле этого слова — ограбления. Во время съёмки дикая обезьяна украла телефон, но видео от этого стало только лучше.
На днях 16-летняя Анниса из города Медан вместе со сводной сестрой снимала ролик в TikTok в надежде, что он станет вирусным. Миллионы просмотров обеспечены, но кривляния подростков перед камерой тут ни при чём. Дело в том, что, когда девочки повторяли несложные движения, на заднем плане появилась крупная дикая обезьяна. Благо то, что происходило дальше, тоже попало на видео.
Видео © TikTok / annisadwiatikah2
Сёстры знали, что дикие обезьяны опасны, поэтому тут же убежали подальше от мохнатого гостя. Но, как оказалось, волноваться нужно было не за свою безопасность. Вместо того чтобы нападать, зверь с интересом подошёл к их телефону, схватил его и начал уходить. Судя по тому, что видео всё-таки опубликовали, далеко унести гаджет ему так и не удалось, пишет World Of Buzz.
Зато запись того, как обезьяна грабит двух подростков под песню Тома Маллари, мигом стала вирусной. Всего за пару дней после публикации видео посмотрели больше 21 млн раз. Пользователи соцсети в восторге.
Простите, но только посмотрите на эту обезьянью морду😂😂😭
Обезьянка просто тоже хотела записать с вами тикток😳😂
WOW-news
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