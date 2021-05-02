"Серьёзный вызов": Черданцев объяснил важность победы для "Зенита" и "Локомотива"

Приближающийся центральный матч 28-го тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Локомотивом" является важным для каждой из команд, ведь победа хозяев обеспечит им досрочное чемпионство, а успех гостей приблизит их к попаданию в Лигу чемпионов. Об этом заявил спортивный комментатор Георгий Черданцев.

"Локомотив" борется за второе место, а это Лига чемпионов и бюджет. Это большие деньги, которые сегодня не лишние ни для одного клуба, для "Локомотива" в том числе. Но "Зенит" — это серьёзный вызов", — приводит его слова телеканал "360".

Победа для "Зенита" станет своеобразной красивой точкой в сезоне, заметил Черданцев. Однако для петербуржцев игра будет сложной, ведь железнодорожники отлично проявляют себя после зимнего перерыва и сейчас имеют восьмиматчевую победную серию в РПЛ.

Встреча на стадионе "Газпром-арена" состоится сегодня, 2 мая, в 19:00 мск. В случае победы "Зенита" команда Сергея Семака досрочно оформит чемпионство, которое станет для клуба третьим подряд. "Локомотив" же борется со "Спартаком" за вторую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон и пока имеет преимущество в два очка.

Ранее после победы над клубом "Акрон" из Тольятти самарские "Крылья Советов" оформили досрочное возвращение в РПЛ на следующий сезон. Для чемпионства же им осталось набрать три очка в оставшихся трёх матчах.

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