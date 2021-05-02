Звезда "Пацанок" Милас вышла на связь после скандала с кровавой поножовщиной

Звезда "Пацанок" Ксения Милас прокомментировала информацию о своей причастности к истории с кровавой поножовщиной в квартире известного диджея Яны Бородиной. Девушка вышла на связь в "Инстаграме", оставив комментарии под ярким фото из Таиланда, на снимке она запечатлена в бассейне.

Под фото Ксения оставила таинственную подпись: "Уважение — помимо слов, подкреплено и действиями! Сложно сымитировать заботу без подлинного чувства".

Отвечая на вопросы о недавнем скандале, Ксения сообщила, что с ней всё в порядке. После звезда напустила тумана в общение с фанатами. На комментарий одной из обеспокоенных поклонниц, уточнившей, правда ли, что ведущая "Ревизорро" стала участницей драки, Милас заявила: "Ваша правда сильно отличается от моей". Добавив лишь этим интриги.

Ранее Лайф публиковал видео из тамбура столичной квартиры диджея Яны Бородиной, в которой произошла поножовщина с участием звезды "Пацанок", ведущей шоу "Ревизорро". На кадрах видны кровь, разводы и следы от ног. Также на полу подъезда валяются медицинские шприцы, бинты и различный мусор. Кроме того, соседи с места ЧП рассказали Лайфу, что "кровищи было много" даже в коридоре, не говоря о квартире.

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