США готовы к совместной с КНДР денуклеаризации Корейского полуострова

США готовы сотрудничать с Северной Кореей по вопросу ядерного разоружения Корейского полуострова. Об этом заявил помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наша политика в отношении Северной Кореи нацелена не на враждебность, а на решения. Её главной целью является полная денуклеаризация Корейского полуострова", — сказал он в эфире телеканала ABC.

Салливан уточнил, что Соединённые Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию для решения этого вопроса.

Ранее США предупредили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии. Две страны условились вместе противостоять вызовам, которые исходят от Китая и КНДР в регионе Индийского и Тихого океанов.

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