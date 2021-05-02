США готовы к совместной с КНДР денуклеаризации Корейского полуострова
В стране заверили, что политика государства нацелена не на враждебность, а на решения.
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США готовы сотрудничать с Северной Кореей по вопросу ядерного разоружения Корейского полуострова. Об этом заявил помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Наша политика в отношении Северной Кореи нацелена не на враждебность, а на решения. Её главной целью является полная денуклеаризация Корейского полуострова", — сказал он в эфире телеканала ABC.
Салливан уточнил, что Соединённые Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию для решения этого вопроса.
Ранее США предупредили о готовности применить ядерное оружие для защиты Японии. Две страны условились вместе противостоять вызовам, которые исходят от Китая и КНДР в регионе Индийского и Тихого океанов.
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