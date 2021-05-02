В Белом доме заявили об отсутствии договорённости с Ираном по ядерной сделке

Договорённость с Ираном по ядерной сделке в настоящее время пока не достигнута. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании ABC отметил, что сторонам ещё предстоит пройти долгий путь, связанный в том числе с решением вопросов, касающихся санкций.

"Мы ещё не достигли договорённости в Вене. Впереди немалый путь, чтобы заполнить оставшиеся пробелы, и эти пробелы связаны с тем, какие санкции США и другие страны будут сводить на нет. Они связаны с тем, какие ядерные ограничения в отношении своей программы примет Иран", — заявил Салливан.