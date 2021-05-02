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В Белом доме заявили об отсутствии договорённости с Ираном по ядерной сделке

Сторонам ещё предстоит заполнить оставшиеся пробелы в вопросах санкций, пояснили в Вашингтоне.

2 мая 2021, 15:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Договорённость с Ираном по ядерной сделке в настоящее время пока не достигнута. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании ABC отметил, что сторонам ещё предстоит пройти долгий путь, связанный в том числе с решением вопросов, касающихся санкций.

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"Мы ещё не достигли договорённости в Вене. Впереди немалый путь, чтобы заполнить оставшиеся пробелы, и эти пробелы связаны с тем, какие санкции США и другие страны будут сводить на нет. Они связаны с тем, какие ядерные ограничения в отношении своей программы примет Иран", — заявил Салливан.

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Ранее СМИ сообщили о планах США смягчить санкции против Ирана. Речь в том числе идёт о возможности разморозки Вашингтоном семи миллиардов долларов иранских активов.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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