В Белом доме заявили об отсутствии договорённости с Ираном по ядерной сделке
Сторонам ещё предстоит заполнить оставшиеся пробелы в вопросах санкций, пояснили в Вашингтоне.
Фото © Pixabay
Договорённость с Ираном по ядерной сделке в настоящее время пока не достигнута. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании ABC отметил, что сторонам ещё предстоит пройти долгий путь, связанный в том числе с решением вопросов, касающихся санкций.
"Мы ещё не достигли договорённости в Вене. Впереди немалый путь, чтобы заполнить оставшиеся пробелы, и эти пробелы связаны с тем, какие санкции США и другие страны будут сводить на нет. Они связаны с тем, какие ядерные ограничения в отношении своей программы примет Иран", — заявил Салливан.
Ранее СМИ сообщили о планах США смягчить санкции против Ирана. Речь в том числе идёт о возможности разморозки Вашингтоном семи миллиардов долларов иранских активов.
Выбор редакции
США готовы к совместной с КНДР денуклеаризации Корейского полуострова
Обнародованы секретные документы Трампа по нанесению ударов вне боевых зон
Депутат случайно "засветил" на телефоне порносайт прямо во время заседания Рады
Политолог объяснил значение скандальных слов главы МИД Британии о борьбе с "российской пропагандой"
Новый король Италии: "Интер" сместил "Ювентус" с трона и впервые с 2010 года стал чемпионом
Комментариев: 0