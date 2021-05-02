"Тренером не считала": Роднина нелестно высказалась о Тарасовой

По словам спортсменки, она воспринимала наставницу скорее как компаньона по работе и пришла к ней с багажом техник и знаний.

Трёхкратная олимпийская чемпионка, советская фигуристка Ирина Роднина рассказала о работе с тренером Татьяной Тарасовой, нелестно оценив заслуги наставницы. Этим спортсменка поделилась в беседе с изданием "Чемпионат".

Экс-фигуристка призналась, что не считает, что Тарасова её чему-то научила.

"Когда я переходила к Тарасовой, то сколько раз у меня были истерики — правильно ли я сделала? Меня что-то раздражало. Тарасова была ещё совсем молодым тренером в то время, может, поэтому я её своим тренером особо не считала. Компаньоном по работе — да, но не тренером", — сказала Роднина.

Она отметила, что пришла к новой наставнице с таким "багажом в технике, знаниях, методике и тактике, что Тарасова даже рядом не стояла". Сама Тарасова не стала отвечать на заявления бывшей воспитанницы. В беседе со "Спорт-Экспрессом" она сказала, что не хочет комментировать высказывания Родниной.