"Тренером не считала": Роднина нелестно высказалась о Тарасовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка, советская фигуристка Ирина Роднина рассказала о работе с тренером Татьяной Тарасовой, нелестно оценив заслуги наставницы. Этим спортсменка поделилась в беседе с изданием "Чемпионат".

Экс-фигуристка призналась, что не считает, что Тарасова её чему-то научила.

"Когда я переходила к Тарасовой, то сколько раз у меня были истерики — правильно ли я сделала? Меня что-то раздражало. Тарасова была ещё совсем молодым тренером в то время, может, поэтому я её своим тренером особо не считала. Компаньоном по работе — да, но не тренером", — сказала Роднина.

Она отметила, что пришла к новой наставнице с таким "багажом в технике, знаниях, методике и тактике, что Тарасова даже рядом не стояла". Сама Тарасова не стала отвечать на заявления бывшей воспитанницы. В беседе со "Спорт-Экспресс" она сказала, что не хочет комментировать высказывания Родниной.

Напомним, что несколько лет спортивной карьеры Ирина Роднина провела под руководством Татьяны Тарасовой и выиграла с ней Олимпиаду. Однако многие годы они находятся в ссоре. Иногда их конфликт придаётся огласке. Так, например, весной 2020 года Тарасова заявила, что ей жаль Роднину, а экс-фигуристка в свою очередь отметила, что у бывшей наставницы "давно что-то с мозгами слетело".

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