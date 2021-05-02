Хэмилтон выиграл Гран-при "Формулы-1" в Португалии, россиянин Мазепин стал 19-м
Действующий чемпион после трёх гонок сезона опережает Макса Ферстаппена на восемь очков.
Фото © Twitter / Formula 1
Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии в "Формуле-1". Видео © Twitter / Formula 1
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл третий этап сезона "Формулы-1" — Гран-при Португалии, прошедший в Портимане, и увеличил отрыв от соперника в чемпионате.
Второе место занял пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, а замкнул тройку партнёр Хэмилтона Валттери Боттас, стартовавший первым.
Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин стал последним, заняв 19-е место, его партнёр по команде Мик Шумахер стал 17-м. Пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен не смог финишировать, сойдя с трассы.
Хэмилтон лидирует в общем зачёте пилотов, набрав 69 очков. Следом идёт Ферстаппен с 61 баллом, третий — Ландо Норрис из "Макларена".
Следующая гонка состоится в Испании на автодроме "Барселона-Каталунья". Гран-при королевства пройдёт с 7 по 9 мая.
Напомним, Хэмилтон стал победителем первой гонки сезона в Бахрейне, а на втором этапе в Эмилии-Романьи занял второе место.
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