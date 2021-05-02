"Самое опасное — праздничный стол": Диетологи рассказали, как закончить пост и не навредить организму

Православным христианам, соблюдавшим Великий пост, на праздник Пасхи и после нельзя радикально менять свой рацион. Необходимо и дальше отдавать предпочтение овощам и фруктам, пить воду, а начинать есть мясо следует постепенно и понемногу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на диетолога, основателя клиники красоты и здоровья Светлану Титову и врача-диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталью Круглову.

Отметим, что православные держат пост около 50 дней перед Пасхой, а в последние два дня Церковь предписывает совсем отказаться от еды и пить только воду. С 12 часов воскресного дня все ограничения снимаются, однако обильный праздничный стол может навредить здоровью.

"Людям, придерживающимся поста, нужно аккуратно выходить из него. Самое неприятное и опасное для организма — это праздничный стол, потому что вместе с ним идёт жареное мясо, выпечка. После такого меню и последних дней голода, когда вы начинаете употреблять жирное, жареное, выпечку, может быть запор, организм может принять это за отравление, может быть тошнота и даже рвота, изжога", — отметила Титова в беседе с агентством.

По её словам, бактерии желудочно-кишечного тракта перестраиваются для переваривания растительной пищи, поэтому в первые дни после поста стоит оставлять в рационе достаточное её количество. Белковые продукты можно включать, но лучше начать с нежирных, например рыбы. Мясо, в том числе свинину, можно есть недели через две, отметила в свою очередь Круглова. Кроме того, стоит употреблять достаточно жидкости.

В Пасху по традиции особое место занимают крашеные яйца, и диетологи отмечают, что этот продукт имеет право быть в рационе в первые дни после поста, однако злоупотреблять не стоит. Достаточно двух или трёх яиц в праздник, так как они являются нагрузкой на печень.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Пасхой. В своём обращении глава государства отметил "плодотворную и востребованную" деятельность Русской православной церкви, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране.

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