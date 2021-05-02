В Москве дети нашли мину во время прогулки в парке

На западе Москвы дети нашли в парке мину. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В районе Ново-Переделкино, запад Москвы, дети во время прогулки в парке обнаружили мину. На место обнаружения снаряда тут же вызвали экстренные службы, которые оцепили территорию вокруг находки. Об этом Лайфу сообщил источник.

На кадрах с места происшествия видно, что там работают правоохранители. Осмотрев мину, полицейские унесли снаряд в специальном коробе. По предварительной информации, мина учебная и опасности не представляет.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве преступник-неудачник пытался ограбить Сбер с гранатой, но в итоге спасался бегством. Сотрудница финансовой организации, вместо того чтобы выполнить требования злоумышленника, нажала на тревожную кнопку.

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