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В Москве дети нашли мину во время прогулки в парке

Снаряд уже осмотрели специалисты. Его унесли с места обнаружения.

2 мая 2021, 16:30

На западе Москвы дети нашли в парке мину. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В районе Ново-Переделкино, запад Москвы, дети во время прогулки в парке обнаружили мину. На место обнаружения снаряда тут же вызвали экстренные службы, которые оцепили территорию вокруг находки. Об этом Лайфу сообщил источник.

На кадрах с места происшествия видно, что там работают правоохранители. Осмотрев мину, полицейские унесли снаряд в специальном коробе. По предварительной информации, мина учебная и опасности не представляет.

На Урале взорвавшаяся в квартире граната убила двух человек

На Урале взорвавшаяся в квартире граната убила двух человек

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве преступник-неудачник пытался ограбить Сбер с гранатой, но в итоге спасался бегством. Сотрудница финансовой организации, вместо того чтобы выполнить требования злоумышленника, нажала на тревожную кнопку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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