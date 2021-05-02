В Госдуме оценили реакцию премьера Чехии, вызвавшего главу Минюста за слова о взрывах во Врбетице

Власти республики выполняют указание извне с целью "выставить Россию виновной", уверены в нижней палате парламента.

Первый зампред Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с телеканалом RT прокомментировал информацию о том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал к себе главу Минюста страны Марию Бенешову в связи с её заявлением о взрывах во Врбетице.

Как отметил Водолацкий, чешское руководство выполняет указание извне и оно заключается в том, чтобы "назначить Россию виновной".

"Теперь, какие бы ни были варианты, какие бы ни были найдены конкретные решения или причины взрыва, в любом случае их будут отвергать и прятать", — сказал депутат.

При этом парламентарий указал, что Чехии, так же как Польше и странам Балтии, было предписано стать страной, которую "выставили на заклание для проведения русофобской политики". По этой причине любой, кто решит озвучить правду, будет подвергаться гонениям со стороны властей.

"Сегодня руководство Чехии несамостоятельное, а это многим чехам не нравится", — добавил Водолацкий.

Как ранее писал Лайф, первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что премьер-министр республики Андрей Бабиш осудил главу Минюста Марию Бенешову за её слова о том, что в деле о взрывах во Врбетице существует более двух версий. Бабиш выразил желание встретиться с министром и вызвал её к себе. По словам главы кабмина, в деле осталась лишь версия об участии "агентов российских спецслужб".