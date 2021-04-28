Воровская шайка и "русский след": почему военные склады взрываются в Европе, а обвиняют Россию

Поиски таинственных русских шпионов, якобы взорвавших склады с боеприпасами в чешской деревне Врбетице, могут привести правительства некоторых европейских стран к неожиданному и не очень приятному для себя выводу — чиновники ЕС погрязли в коррупции, по сути, целые сектора экономики Евросоюза оказались построены на теневых, нелегальных схемах обогащения.

Как потерять всё — украинский метод

Чтобы понять, почему склады с боеприпасами взрываются в Европе, а европейские "эксперты" винят в этом Россию, нужно освежить собственные знания и вернуться в 1991 год. В наследство СССР оставил Украине 6,5 тыс. танков, больше 7 тыс. бронетранспортёров, почти 4 тыс. пушек и гаубиц, без малого полторы тысячи самолётов, три сотни боевых вертолётов. Сколько патронов и снарядов досталось стране-осколку от империи, посчитать нельзя даже приблизительно, счёт идёт на десятки миллионов.

Кроме оружия, на Украине осталась и четверть военных производств всего Советского Союза. С их помощью снабжать мир оружием можно было бы до сих пор — на территории страны находилось 1840 военных заводов, на которых трудилось почти три миллиона человек. Напрямую ОПК обеспечивали техникой и снарядами 700 заводов, остальные были включены в цепочку поставщиков и работали на "военку" опосредованно.

С переходом на конверсию и "отказом от коммунизма" всю промышленность порушили — к середине 90-х в стране осталось не больше ста более-менее "живых" заводов. Производить собственную технику и боеприпасы Украина больше не могла, а внутреннего спроса на такое количество оружия не было, поэтому чиновники массово переключились на экспорт. Танков, самолётов и автоматов было так много, что уже к середине нулевых Украина вошла в десятку экспортёров оружия, а на поставках удалось заработать от 3 до 5 млрд долларов.

Клиенты (особенно из Африки, Азии и Ближнего Востока) любили работать с украинцами — уникальную технику много и недорого продавали буквально за день и часто мимо кассы. Сначала за рубеж продавали технику из резерва, а после того, как склады опустели, эффективные менеджеры принялись снимать танки и самолёты прямо с боевого дежурства. В целом в таком подходе нет ничего плохого. Можешь? Продавай! На деньги от сделки сделаешь ещё лучше. Но о развитии потрошители украинской оборонки не думали, поскольку весь внешний рынок страны, не связанный с продажей техники, держался на тесном контакте с Россией: до 80% всех военных контрактов Украины приходилось на РФ.

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

В 2014 году госпереворот на Украине фактически поставил крест на всей промышленности страны, а попытка усмирить восставший против несправедливости Донбасс привела к потере от 15 до 20 потенциально конкурентоспособных производств. Остальные заводы остались в Крыму. В 2014 и 2015 годах боевые действия ВСУ показали, что снарядов на складах практически нет, а если боеприпасы и есть, то использовать их без риска для украинской армии нельзя.

Мёртвые бомбы оружейного барона

Военный эксперт РСМД Василий Кашин отметил, что к началу боевых действий на Юго-Востоке Украины было множество проблем, связанных с производством оружия.

Производить снаряды для артиллерийских систем Украина не могла ещё до войны. Что до запасов, то многие виды артиллерийских боеприпасов, прежде всего ракеты для РСЗО, имеют ограниченные сроки хранения, которые к началу войны во многом истекли. Наиболее востребованные на мировом рынке категории боеприпасов Украина активно распродавала в 90-е и нулевые Василий Кашин Военный эксперт РСМД

Для того чтобы пополнить запасы, власти страны обратились к европейским партнёрам. Основными поставщиками Украины в этой войне стали Болгария и Чехия. Из этих стран через третьих лиц часто не вполне законно, но с большим желанием и за оплату наличными боеприпасы потекли на Украину. Болгария, ставшая хабом для оружия советского образца в страны Ближнего Востока, взяла на себя ключевую роль в насыщении региона оружием. Например, болгарские снаряды для РПГ-7, пролежавшие на складах по 15–20 лет, теперь активно применяются украинской армией в Донбассе, и найти их можно везде — от Первомайска до Докучаевска, а это почти вся линия фронта слева от ДНР.

А потом склады в этой стране начали взрываться. Много лет "болгарская история" не вызывала у ЕС интереса. Но тренд обвинять во всех бедах Россию обострился до шизофрении, и в конце концов Москву объявили виновной в этих взрывах. При этом болгарский торговец оружием и владелец "компании-прокладки" EMCO Эмилиан Гебрев признал, что поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в 2014 году. Но это заявление не заметили. Или не захотели замечать.

По словам военного эксперта РСМД Василия Кашина, схемы закупки боеприпасов для Украины в Болгарии и Чехии вскрыли ещё в 2014 году.

Украина, столкнувшись с дефицитом боеприпасов и запчастей, бросилась скупать их в странах Восточной Европы, и это было известно уже тогда. Разумеется, такие срочные тайные сделки открыли значительное пространство для злоупотреблений Василий Кашин Военный эксперт РСМД

Никаких последствий для Украины и её партнёров не последовало.

Украинские воры и европейские ценности

Попытка (теперь уже бывшего) президента Украины Петра Порошенко зачистить Донбасс открыла для бывших стран Варшавского договора хорошие бизнес-возможности.

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин пояснил, что война на Украине позволила нескольким странам решить давно назревшие вопросы.

Нельзя сбрасывать со счетов и желание стран Восточной Европы избавиться от залежей советских запасов. Они тоже по дешёвке продают всё направо и налево, так как им необходимо переходить на натовские стандарты и калибры. А здесь двойная выгода — и денег заработали, и площади освободили. Конечно, на вырученные деньги быстро все вопросы не закрыть, но такое сотрудничество для стран, где советской техники много, оказалось полезным Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

По взрывам в чешской деревне Врбетица вопросов до сих пор больше, чем ответов. В ЕС не любят говорить о том, что военные склады арендовала компания Imex Group (вместе с другими "операторами склада"), а взрывы на месте происшествия произошли дважды и с большим перерывом. После первого инцидента на месте провели полную проверку условий хранения, а уже в декабре снаряды на чешских складах начали взрываться снова.

Обломки боеприпасов в лесу после взрыва склада в чешской деревне Врбетице. Фото © Vladimir Prycek / CTK via ZUMA Press

О повторной проверке и арестах (хотя бы на время следствия) всех, кто имел доступ к чешским складам и теоретически мог уничтожить их ради сокрытия истинных объёмов поставок оружия на Украину, чехи не говорят ничего, зато активно ищут "русский след". Если говорить прямо, то выглядит всё это как классический перевод стрелок в исполнении проворовавшихся торгашей, поданный под соусом шпионской операции.

В брешь европейского сознания, пробитую ложью и наглой пропагандой, обычная, даже заурядная способность рассуждать логически больше не помещается. В западных СМИ совсем ничего не говорят не только про возможную коррупцию и взрывах на складах в Чехии и Болгарии ради сокрытия преступлений, но и про возможные нарушения условий хранения, как будто это нечто немыслимое. Между тем именно они являются причиной подавляющего большинства инцидентов на военных складах независимо от страны.

Кстати, военные склады взрываются не только в Европе. Например, только на Украине ЧП на таких объектах регулярно случаются с конца 90-х. Один из самых крупных инцидентов со взрывом боеприпасов в Донецкой области в 2003 году до конца не расследовали до сих пор, а всего на территории страны зафиксировано более 10 крупных происшествий.

Военные склады взрывались и в России, когда боеприпасы начинали неправильно утилизировать, и даже в Казахстане. Но европейские специалисты по поиску "русского следа" логику не используют. Войну на Юго-Востоке начала Украина, промышленность развалила Украина, старую технику в пожар войны скинули Чехия и Болгария, а во взрывах складов виноваты не проворовавшиеся чиновники и бизнесмены, а русские шпионы. Так и до санкций за убийство Кеннеди недалеко.

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