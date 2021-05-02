Жапаров предложил создать комиссию по поддержанию мира из старейшин Киргизии и Таджикистана

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил создать "комиссию по поддержанию мира", которая будет состоять из старейшин республики и Таджикистана, проживающих в соседних или смешанных сёлах. Такую идею он выдвинул во время обращения к нации в связи с конфликтом на границе.

Жапаров также отметил, что обе стороны не должны допустить продолжения вооружённого столкновения, а в будущем должны избегать силовых конфликтов. Кроме того, по словам главы республики, Киргизия никогда не будет вторгаться на территорию соседних государств и нападать на мирных жителей.

"Мы никогда не позволим нашим вооружённым силам вторгнуться в сёла соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома", — сказал президент страны.

Политик отметил, что во время столкновения требовал от военных не выходить за пределы государства и не стрелять первыми.

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