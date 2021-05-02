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Жапаров предложил создать комиссию по поддержанию мира из старейшин Киргизии и Таджикистана

Бишкек и Душанбе должны в будущем избегать вооружённых столкновений, отметил он.

2 мая 2021, 16:19
<p>Садыр Жапаров. Фото © ТАСС / AP</p>

Садыр Жапаров. Фото © ТАСС / AP

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил создать "комиссию по поддержанию мира", которая будет состоять из старейшин республики и Таджикистана, проживающих в соседних или смешанных сёлах. Такую идею он выдвинул во время обращения к нации в связи с конфликтом на границе.

Жапаров также отметил, что обе стороны не должны допустить продолжения вооружённого столкновения, а в будущем должны избегать силовых конфликтов. Кроме того, по словам главы республики, Киргизия никогда не будет вторгаться на территорию соседних государств и нападать на мирных жителей.

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"Мы никогда не позволим нашим вооружённым силам вторгнуться в сёла соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома", — сказал президент страны.

Политик отметил, что во время столкновения требовал от военных не выходить за пределы государства и не стрелять первыми.

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Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Накануне, 1 мая, в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадало. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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