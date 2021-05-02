Пожар с доставкой: в Северодвинске водитель горящей "газели" приехал прямо к спасателям
Открытый огонь удалось оперативно потушить, в кузове машины загорелись пустые картонные коробки.
В Северодвинске водитель горящей "газели" приехал прямо к пожарной части. Видео © VK / Северодвинск life
Водитель "газели" из Северодвинска не растерялся, когда его автомобиль загорелся, и привёз машину прямо к пожарной части. Видео опубликовано в группе "Северодвинск life" в социальной сети "ВКонтакте".
Инцидент произошёл накануне, 1 мая, на Архангельском шоссе. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как "газель" с полыхающим кузовом поворачивает в сторону пожарной части, останавливается, из неё выбегает водитель и следует к входу в часть.
Как уточняет "Регион 29" со ссылкой на региональный главк МЧС, в кузове автомобиля загорелись пустые картонные коробки. Пожар оперативно потушили, существенного ущерба он не нанёс. Причины возгорания устанавливаются.
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