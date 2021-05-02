Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

США поддержали решение Чехии об исключении "Росатома" из тендера на достройку АЭС

Вашингтон солидарен с Прагой в её "мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия" Москвы, подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен.

2 мая 2021, 16:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти США поддерживают решение Чехии об исключении "Росатома" из участия в тендере на постройку нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Потери Чехии от исключения "Росатома" из тендера на достройку АЭС оценили в миллиарды евро

Потери Чехии от исключения "Росатома" из тендера на достройку АЭС оценили в миллиарды евро

Как сообщается на сайте Белого дома, сегодня, 2 мая, Блинкен провёл телефонный разговор с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. В ходе беседы представитель Вашингтона подчеркнул солидарность с Прагой в её "мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия" Москвы.

"Решения чешского правительства об исключении "Росатома" из ядерного тендера в Дукованах и резком сокращении присутствия российской разведки в Праге повысили безопасность Чешской Республики и Альянса НАТО", — отмечается в заявлении.

Прага назвала "российскую версию" единственной по делу о взрывах во Врбетице

Прага назвала "российскую версию" единственной по делу о взрывах во Врбетице

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

Кремль: Не будем терпеть то, что сейчас творят чехи

Кремль: Не будем терпеть то, что сейчас творят чехи

В Праге Земана уже осудили за отклонение от "русской версии". Верхняя палата Парламента Чехии в ближайшее время рассмотрит возможность обвинения президента в измене родине. Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что следствие рассматривает только одну версию причин инцидента во Врбетице — это диверсия иностранных спецслужб.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Госдуме оценили реакцию премьера Чехии, вызвавшего главу Минюста за слова о взрывах во Врбетице

сегодня в 16:14

Блинкен обсудил с премьером Чехии ситуацию в отношениях Праги и Москвы

сегодня в 15:56

Политолог объяснил значение скандальных слов главы МИД Британии о борьбе с "российской пропагандой"

сегодня в 15:29

Хэмилтон выиграл Гран-при "Формулы-1" в Португалии, россиянин Мазепин стал 19-м

сегодня в 16:52

"Самое опасное — праздничный стол": Диетологи рассказали, как закончить пост и не навредить организму

сегодня в 16:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1