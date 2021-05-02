США поддержали решение Чехии об исключении "Росатома" из тендера на достройку АЭС
Вашингтон солидарен с Прагой в её "мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия" Москвы, подчеркнул госсекретарь Энтони Блинкен.
Фото © Pixabay
Власти США поддерживают решение Чехии об исключении "Росатома" из участия в тендере на постройку нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Как сообщается на сайте Белого дома, сегодня, 2 мая, Блинкен провёл телефонный разговор с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. В ходе беседы представитель Вашингтона подчеркнул солидарность с Прагой в её "мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия" Москвы.
"Решения чешского правительства об исключении "Росатома" из ядерного тендера в Дукованах и резком сокращении присутствия российской разведки в Праге повысили безопасность Чешской Республики и Альянса НАТО", — отмечается в заявлении.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
В Праге Земана уже осудили за отклонение от "русской версии". Верхняя палата Парламента Чехии в ближайшее время рассмотрит возможность обвинения президента в измене родине. Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что следствие рассматривает только одну версию причин инцидента во Врбетице — это диверсия иностранных спецслужб.
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