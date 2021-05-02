На звезду "Пацанок" Ксению Милас завели уголовное дело после поножовщины на вечеринке

В отношении звезды "Пацанок" и ведущей "Ревизорро" Ксении Милас, устроившей поножовщину на вечеринке, возбуждено уголовное дело. Речь идёт о статье 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Как сообщил источник Лайфа, сама Милас пояснила, что Марина Ефименко агрессировала в её адрес. Однако, что именно стало поводом для нападения с ножом, знаменитость не помнит, поскольку была в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент полиция отпустила Ксению под обязательство о явке.

Недавно Милас вышла на связь с поклонниками и рассказала, что её правда сильно отличается от той, что транслирует общественность. Так, отвечая на вопросы о скандале, Ксения напустила тумана в общение с фанатами, добавив этим лишь интриги.

Ранее Лайф публиковал видео из тамбура столичной квартиры диджея Яны Бородиной, в которой произошла поножовщина с участием звезды "Пацанок", ведущей шоу "Ревизорро". На кадрах видны кровь, разводы и следы от ног. Также на полу подъезда валяются медицинские шприцы, бинты и различный мусор. Кроме того, соседи с места ЧП рассказали Лайфу, что "кровищи было много" даже в коридоре, не говоря о квартире.

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