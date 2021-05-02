На звезду "Пацанок" Ксению Милас завели уголовное дело после поножовщины на вечеринке
По данным Лайфа, в настоящее время отстранённая от эфиров "Ревизорро" ведущая отпущена из полиции под обязательство о явке.
Экс-участница "Пацанок" и ведущая "Ревизорро" Ксения Милас. Фото © Instagram / official_milas
В отношении звезды "Пацанок" и ведущей "Ревизорро" Ксении Милас, устроившей поножовщину на вечеринке, возбуждено уголовное дело. Речь идёт о статье 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
Как сообщил источник Лайфа, сама Милас пояснила, что Марина Ефименко агрессировала в её адрес. Однако, что именно стало поводом для нападения с ножом, знаменитость не помнит, поскольку была в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент полиция отпустила Ксению под обязательство о явке.
Недавно Милас вышла на связь с поклонниками и рассказала, что её правда сильно отличается от той, что транслирует общественность. Так, отвечая на вопросы о скандале, Ксения напустила тумана в общение с фанатами, добавив этим лишь интриги.
Ранее Лайф публиковал видео из тамбура столичной квартиры диджея Яны Бородиной, в которой произошла поножовщина с участием звезды "Пацанок", ведущей шоу "Ревизорро". На кадрах видны кровь, разводы и следы от ног. Также на полу подъезда валяются медицинские шприцы, бинты и различный мусор. Кроме того, соседи с места ЧП рассказали Лайфу, что "кровищи было много" даже в коридоре, не говоря о квартире.
Лента новостей
Выбор редакции
Звезда "Пацанок" Милас вышла на связь после скандала с кровавой поножовщиной
"Падала мебель, женщины кричали": Соседи рассказали о поножовщине с участием звезды "Пацанок" Милас
Спасатели тушат крупный пожар под Курганом, где полыхают заброшенные дачи и сухая трава
Политолог объяснил значение скандальных слов главы МИД Британии о борьбе с "российской пропагандой"
Новый король Италии: "Интер" сместил "Ювентус" с трона и впервые с 2010 года стал чемпионом
Комментариев: 0