Политолог объяснил значение скандальных слов главы МИД Британии о борьбе с "российской пропагандой"

Западные страны всё ещё надеются на то, что они "по-прежнему монополисты" в вопросах правды, что не является истиной. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя недавнее заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

"Так как они формулируют информационную повестку, она должна приниматься всеми государствами, а это сейчас не так. И отсюда эта болезненная нервозность, отсюда призывы к тому, что должно быть единство", — отметил эксперт в беседе с RT.

Светов убеждён, что западные страны по-прежнему считают, что если они будут друг друга поддерживать, то все будут верить их утверждениям. Однако, по словам политолога, ситуация меняется, но не в их пользу.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизмов по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации". По словам министра, Россия и Китай пытаются сеять недоверие в странах Запада, а в качестве примера Рааб привёл якобы имевшую место быть дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.

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