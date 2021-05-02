Политолог объяснил значение скандальных слов главы МИД Британии о борьбе с "российской пропагандой"
Западные страны привыкли думать, что если они будут друг друга поддерживать, то все будут верить их утверждениям, отсюда и все неоднозначные призывы, касающиеся РФ, считает эксперт.
Фото © Pixabay
Западные страны всё ещё надеются на то, что они "по-прежнему монополисты" в вопросах правды, что не является истиной. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя недавнее заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба.
"Так как они формулируют информационную повестку, она должна приниматься всеми государствами, а это сейчас не так. И отсюда эта болезненная нервозность, отсюда призывы к тому, что должно быть единство", — отметил эксперт в беседе с RT.
Светов убеждён, что западные страны по-прежнему считают, что если они будут друг друга поддерживать, то все будут верить их утверждениям. Однако, по словам политолога, ситуация меняется, но не в их пользу.
Напомним, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны группы G7 рассмотрят вопрос о создании механизмов по сдерживанию российской "пропаганды и дезинформации". По словам министра, Россия и Китай пытаются сеять недоверие в странах Запада, а в качестве примера Рааб привёл якобы имевшую место быть дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.
Выбор редакции
Захарова ответила главе МИД Великобритании словами святого Антония
"Дипломатическое охлаждение": Политолог оценил заявление Борреля о неприемлемости санкций России против Евросоюза
В Белом доме заявили об отсутствии договорённости с Ираном по ядерной сделке
В Госдуме осудили "позорное" шествие националистов в Одессе
На звезду "Пацанок" Ксению Милас завели уголовное дело после поножовщины на вечеринке
Комментариев: 0