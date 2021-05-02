Блинкен обсудил с премьером Чехии ситуацию в отношениях Праги и Москвы
Стороны согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на действия РФ.
Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA / JOHANNA GERON
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл беседу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и обсудил ситуацию, сложившуюся в отношениях с Россией. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в её мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле", — говорится в записи.
Отмечается, что стороны согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на "дестабилизирующие действия РФ".
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
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