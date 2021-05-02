Акты геноцида, которые осуществляются против русских, являются абсолютно нормальным явлением для коллективного Запада, отметили там.

Шествие украинских радикальных националистов, которое было посвящено годовщине трагических событий в Одессе, является позором, причём не только для Украины. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

"Это позор не только для Украины, но и для поддерживающего киевский режим западного лагеря. И нет никаких оснований сомневаться в том, что повторение одесской трагедии ждало бы и жителей Крыма, если бы полуостров остался в составе Украины", — отметила парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Она указала, что поддержка шествия МВД Незалежной говорит о том, что Киев "продолжает использовать националистических боевиков" как инструмент террора и запугивания жителей Одессы. Панина также подчеркнула, что позиция коллективного Запада, который продолжает выдавать Украину за "демократическое" и "правовое" государство, "шокирует своим цинизмом".

"Невозможно себе представить, чтобы по улицам немецких городов маршировали нацисты и праздновали сожжение узников Освенцима. Но, если акты геноцида осуществляются против русских, против сторонников идей русского мира, для коллективного Запада это абсолютно нормально", — сказала депутат.

Кроме того, ужасным является и тот факт, что "шабаш проходит на Пасху", когда православные христиане отмечают светлый праздник. Панина добавила, что спустя семь лет после трагедии в Доме профсоюзов, где "ни в чём не повинные люди были заживо сожжены", преступление героизируется и "выдаётся за некий триумф украинской национальной идеи".