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Жители Финляндии начали умирать из-за передозировки неизвестного наркотика

Данные о количестве жертв разнятся, но везде отмечается, что умершие — в основном молодые люди.

2 мая 2021, 16:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жители двух финских городов — Турку и Хельсинки — начали умирать из-за передозировки неизвестного наркотического вещества. Об этом сообщает Yle.

Данные о количестве жертв разнятся, но везде отмечается, что умершие — в основном молодые люди. Согласно информации одних СМИ, в течение апреля на юго-западе страны зафиксировано пять случаев смерти от передозировки новых наркотиков. В то же время другие издания говорят о десяти погибших. А, к примеру, газета Turun Sanomat вообще сообщает о пятидесяти пострадавших от употребления непонятного вещества.

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В свою очередь местные эксперты предупредили, что подобные наркотики продаются на чёрном рынке и могут быть опасными для жизни. Отмечается, что специалисты обнаружили в них вещество под названием фентанил, — это опиоидный анальгетик, применяющийся в анестезиологии. Тем не менее пока рано говорить о полной уверенности в том, что именно это вещество привело к смерти молодых людей.

Ранее Лайф рассказывал, как петербурженка поссорилась с матерью из-за наркотиков и изрезала ножом сына-школьника. По данным следствия, родительница обвинила 28-летнюю дочь в употреблении запрещённых веществ. После чего девушка вооружилась ножом и набросилась на женщину. Последняя побежала за помощью к соседям, а её взбешённая дочь накинулась на своего девятилетнего сына.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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