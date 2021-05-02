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Игру "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля" перенесли из-за протеста болельщиков

Фанаты организовали акцию против владельцев манкунианцев на стадионе "Олд Траффорд" и за его пределами.

2 мая 2021, 17:29

Скриншот видео © Twitter / Stretford Paddock

Матч "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" перенесли из-за протеста болельщиков. Видео © Twitter / Stretford Paddock

Матч 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" коллективным решением полиции, обоих клубов, Премьер-лиги и местных властей перенесли на неопределённый срок из соображений безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

Встреча должна была состояться сегодня, 2 мая, в 18:30 мск. Как стало известно, матч отложили в связи с протестом футбольных болельщиков на стадионе "Олд Траффорд" и за его пределами. Длительное время команды находились в отеле и не имели возможности выехать на игру. Новая дата проведения матча будет определена только после предварительного обсуждения с Премьер-лигой.

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Ранее британские СМИ сообщили, что фанаты "Манчестер Юнайтед" прорвались на поле стадиона "Олд Траффорд", где устроили акцию протеста против руководства клуба, потребовав отставки семьи Глейзеров, являющихся его владельцами с 2005 года. Как уточняется, группа агрессивно настроенных болельщиков заблокировала вход в гостиницу, где находятся игроки и представители "МЮ". Из-за этого автобус команды так и не смог выехать на игру.

"Безопасность и спокойствие всех присутствующих на "Олд Траффорд" имеют первостепенное значение. Мы понимаем и уважаем силу чувств, но осуждаем все акты насилия, преступного нанесения ущерба и незаконного проникновения. У болельщиков есть много каналов, по которым они могут выразить своё мнение, но действия меньшинства, наблюдаемые сегодня, не имеют оправдания", — заявили в Премьер-лиге, уточнив, что о переносе матча будет сообщено в установленном порядке.

Отметим, что недовольство фанатов "МЮ" вызвало решение владельцев клуба присоединить его к европейской Суперлиге. Проект Суперлиги был приостановлен после того, как под давлением общественности из него вышли полным составом все шесть английских клубов, которые в своё время участвовали в его создании.

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Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу над "Ромой" в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счётом 6:2.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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