"Конец истории": "Тамбов" прекратит существование по окончании сезона
Ранее команда Сергея Первушина уступила "Ростову" со счётом 0:2 и официально лишилась шансов на сохранение прописки в РПЛ.
Фото © ФК "Тамбов"
Футбольный клуб "Тамбов" по завершении нынешнего сезона прекратит своё существование и не будет выступать в профессиональных лигах. Об этом РИА "Новости" заявила генеральный директор команды Ольга Коновалова.
"Нигде мы не будем выступать. Мы не подавали документы на лицензирование, клуб не соответствует ни одному критерию. Всё, конец истории. "Тамбов" потеряет статус профессионального футбольного клуба", — заявила Коновалова.
В "Тамбове" также надеются погасить часть долгов за счёт денег, которые будут получены от РПЛ. Однако это не отменяет того, что они останутся в большом объёме и по завершении сезона.
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