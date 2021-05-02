"Зенит" разгромил "Локомотив" и досрочно стал чемпионом России
Команда Сергея Семака обыграла московский "Локомотив" со счётом 6:1 в матче 28-го тура чемпионата России. Это позволило "Зениту" досрочно завоевать золотые медали.
Фото © Александр Демьянчук / ТАСС
Матч 28-го тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Локомотивом" отвечал за главную интригу в чемпионате. Поэтому игру на "Газпром-арене" ждали с особым интересом.
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Для подопечных Сергея Семака это был последний домашний матч сезона. На решающую игру стадион разрешили заполнить на 75%, а это около 40 тысяч зрителей. Кубок чемпионов привезли в город, а некоторые телеграм-каналы даже сообщили, что клуб уже успел забронировать ресторан для празднования. Получается, что выбора у игроков не было, нужно было только побеждать! Что команда и сделала.
Уже после первого тайма счёт на табло был 3:0. Сначала отличился Артём Дзюба. И даже VAR не стал отменять взятие ворот, хотя момент был достаточно спорный.
Затем дважды отличился Сердар Азмун. И тут без вопросов.
Во втором тайме голы продолжали залетать в ворота Гильерме. И снова отличились Дзюба и Азмун, а также Малком. "Локо" смог забить один мяч усилиями Камано, но праздник петербуржцам это не испортило.
Фото © LIFE
Справедливости ради отметим и "Локомотив". Железнодорожники до сегодняшнего дня провели просто фантастический отрезок с Марко Николичем. Поезд шёл без остановок 11 матчей — все победы, нет даже ничьих. И это повторение клубного рекорда, который был установлен в 1995 году. Это фантастика, если учесть, как красно-зелёные провели первую часть сезона. На зимний перерыв они ушли девятыми, отставая от "Зенита" на 13 очков. И вот они на втором месте. К сожалению, выиграть у сине-бело-голубых и добавить интригу в чемпионат России у "Локо" не получилось.
"Зенит" уже третий год подряд завоёвывает золотые медали чемпионата страны. Сегодня Санкт-Петербург не спит!
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