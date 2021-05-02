Семак — о чемпионстве "Зенита": Подарок для болельщиков

Главный тренер петербуржского "Зенита" Сергей Семак сразу после чемпионской встречи с "Локомотивом" поздравил болельщиков и игроков клуба с победой в РПЛ.

"Важно, что мы выиграли, ребята молодцы. Мы счастливы, что выиграли. Это подарок для болельщиков. Ребята выдали яркую игру, много красивых мячей. Поздравляю болельщиков с заслуженным чемпионством. Это не бывает легко никогда. Этот год был для нас очень сложный. Но мы в нужное время собираемся, жертвуем своей гордыней, если так можно выразиться", — заявил Семак в эфире "Матч ТВ".

Наставник сине-бело-голубых также отметил, что каждый из состава "Зенита" за три последние годы, которые были чемпионскими для команды, был одинаково силён. Говоря о сегодняшнем матче, Семак подчеркнул, что его подшефные использовали все моменты, которые не могли реализовать до этого.

Напомним, после разгромной победы "Зенита" над "Локомотивом" со счётом 6:1 сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России по футболу. Добавим, что произошло это третий раз подряд.

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