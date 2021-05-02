"Он умеет всё": Супергерой Дзюба рассказал о своём костюме с церемонии награждения
Сегодня футболисты "Зенита" стали чемпионами России, разгромив дома "Локомотив" со счётом 6:1.
Скриншот © "Матч ТВ"
Капитан "Зенита" Артём Дзюба, который стал главным хедлайнером церемонии награждения своей команды, в эфире "Матч ТВ" рассказал о необычном наряде Дэдпула, в котором вышел получать золотые медали.
"Он умеет всё, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Этот костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться. Мне кажется, на третье подряд чемпионство можно себе это позволить", — заявил Дзюба.
Однако нашлись у такого наряда и минусы: по признанию Дзюбы, в костюме ему было слишком жарко и он даже "чуть не задохнулся". Следующим возможным нарядом капитан "Зенита" назвал костюм Скорпиона или Бэтмена.
Напомним, после разгромной победы "Зенита" над "Локомотивом" со счётом 6:1 сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России по футболу. Добавим, что произошло это третий раз подряд.
Выбор редакции
"Зенит" — чемпион: почему питерцы третий год подряд становятся лучшими в РПЛ
Семак — о чемпионстве "Зенита": Подарок для болельщиков
"Абсолютно заслуженные золотые медали": Черчесов поздравил "Зенит" с чемпионством
Район аэропорта Багдада подвергся ракетному обстрелу
"Вакцин у нас достаточно": Чехия отказалась от "Спутника V"
Комментариев: 0