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"Он умеет всё": Супергерой Дзюба рассказал о своём костюме с церемонии награждения

Сегодня футболисты "Зенита" стали чемпионами России, разгромив дома "Локомотив" со счётом 6:1.

2 мая 2021, 18:42
<p>Скриншот © "Матч ТВ"</p>

Скриншот © "Матч ТВ"

Капитан "Зенита" Артём Дзюба, который стал главным хедлайнером церемонии награждения своей команды, в эфире "Матч ТВ" рассказал о необычном наряде Дэдпула, в котором вышел получать золотые медали.

"Зенит" разгромил "Локомотив" и досрочно стал чемпионом России

"Зенит" разгромил "Локомотив" и досрочно стал чемпионом России

"Он умеет всё, а самое лучшее — это регенерация. Так что это я. Этот костюм у меня давно, и я хотел как-то побаловаться. Мне кажется, на третье подряд чемпионство можно себе это позволить", — заявил Дзюба.

Однако нашлись у такого наряда и минусы: по признанию Дзюбы, в костюме ему было слишком жарко и он даже "чуть не задохнулся". Следующим возможным нарядом капитан "Зенита" назвал костюм Скорпиона или Бэтмена.

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Напомним, после разгромной победы "Зенита" над "Локомотивом" со счётом 6:1 сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России по футболу. Добавим, что произошло это третий раз подряд.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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