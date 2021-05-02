Дзюба в костюме Дэдпула и золотой серпантин: как прошло награждение "Зенита"

Санкт-петербургский "Зенит" в последнем домашнем матче сезона разгромил "Локомотив" (6:1) и досрочно стал чемпионом России. К торжеству сине-бело-голубых подготовились заранее и основательно, несмотря на то что ничья или поражение могли отодвинуть праздник на более поздний срок. Футболисты выполнили свою задачу, выиграли и получили кубок в руки, а как это было — Лайф расскажет подробнее.

После финального свистка сразу же начали собирать подиум для награждения, а пока зрителям показали световое шоу и яркую видеонарезку.

Видео © LIFE

Пока всё это проходило, с поля убежал Артём Дзюба. Позже все поняли, почему это произошло. Один из героев золотого матча вышел в костюме Дэдпула. Сегодня ему можно всё!

Видео © LIFE

А дальше всё было по традиции: футболистам и тренерскому штабу Александр Дюков и Сергей Прядкин вручили золотые медали и передали кубок.

Фото © LIFE

Ну и, конечно, золотого серпантина было много!

Фото © LIFE

Напомним, что "Зенит" в третий раз подряд стал чемпионом страны. Произошло это за два тура до окончания турнира.

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