В Минске заявили, что не хотят откладывать согласование карт по интеграции с Россией

Премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что Белоруссия не хотела бы откладывать согласование карт по интеграции с Россией, но жёстких сроков не ставит. Об этом глава правительства республики сказал в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два, мы бы не хотели откладывать в долгий ящик, но, с другой стороны, не ставим для себя каких-то жёстких сроков. Общаемся, считаем, сближаем позиции", — сказал Головченко.

По его оценке, за полгода позиции Москвы и Минска в вопросе интеграции были сближены больше, чем за несколько лет до этого, ставить жёсткие сроки никто не вынуждает. По его словам, уже есть конкретные программы по выходу на единые условия не только хозяйствования, но и планирования.

Те же программы, которые ещё остались, "достаточно сложные с точки зрения экономической". Там нужно учитывать много расчётов, мнений. Главная задача — создать равные условия для предприятий из обеих стран.

Ранее в Кремле заявили, что президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали вопрос слияния двух стран в ходе недавней встречи в Москве.

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