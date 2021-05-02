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На Урале овчарка вырвала поводок у пьяной хозяйки и напала на детей

По словам жильцов дома, женщина ведёт "аморальный образ жизни". Они говорят, что это не первый подобный случай.

2 мая 2021, 21:54

В Первоуральске трое подростков пострадали при нападении овчарки. Хозяйка вывела собаку из подъезда, но та вырвалась и погналась за школьниками. Женщина за этим наблюдала, сидя у входа. По словам местных жителей, хозяйка собаки в момент нападения на подростков была пьяной, поэтому и не удержала поводок. Жильцы дома говорят, что это не первый такой случай.

"Эта женщина ведёт аморальный образ жизни, может в нетрезвом состоянии сесть за руль. Нередко слышим, как она обижает собаку, очень сильно бранится, все в ужасе. Есть подозрение, что у неё друзья в правоохранительных органах, поэтому она ничего не боится. Собака нападает на прохожих не в первый раз", — приводят слова первоуральца "Городские вести".

Обращались ли жители в полицию — неизвестно. Также неясно, какие травмы получили школьники.

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А в конце марта в Калининграде собака бойцовой породы напала на детей прямо на улице. Те катались на велосипедах, когда из двора выбежал пёс без намордника и напал на них. При этом хозяйка животного никак не отреагировала на происходящее.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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