Фееричное шоу: в Петербурге дроны нарисовали в небе достопримечательности города. Видео © LIFE

В небе над Санкт-Петербургом провели феерическое шоу дронов: беспилотники составляли фигуры в форме достопримечательностей города. Это стало ярким окончанием двухдневного праздника, посвящённого открытию туристического сезона в Северной столице.

Жители и гости Петербурга собрались на улицах, чтобы полюбоваться, как сотни коптеров взмывают в вечернее небо. Беспилотники выстраивались в различные фигуры, которые сменяли друг друга. Например, с помощью дронов смогли изобразить разводку Дворцового моста, стадион "Газпром-арена", футболистов на поле, а также название города на английском языке.

Не обделили вниманием и Евро-2020, ведь в Северной столице этим летом пройдут матчи чемпионата Европы по футболу.

Ранее сообщалось, что в Мурманске дрон поймал редкие кадры, как олени водят хоровод.

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