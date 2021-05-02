Фееричное шоу: в Петербурге дроны нарисовали в небе достопримечательности города
Среди прочего в воздухе появились гигантские динамичные изображения Дворцового моста, "Газпром-арены", футболистов на поле.
Фееричное шоу: в Петербурге дроны нарисовали в небе достопримечательности города. Видео © LIFE
В небе над Санкт-Петербургом провели феерическое шоу дронов: беспилотники составляли фигуры в форме достопримечательностей города. Это стало ярким окончанием двухдневного праздника, посвящённого открытию туристического сезона в Северной столице.
Жители и гости Петербурга собрались на улицах, чтобы полюбоваться, как сотни коптеров взмывают в вечернее небо. Беспилотники выстраивались в различные фигуры, которые сменяли друг друга. Например, с помощью дронов смогли изобразить разводку Дворцового моста, стадион "Газпром-арена", футболистов на поле, а также название города на английском языке.
"Голубь мира" взлетел над Петербургом. Более двух тысяч дронов устроили красочное шоу на "Петровском" — видео
Не обделили вниманием и Евро-2020, ведь в Северной столице этим летом пройдут матчи чемпионата Европы по футболу.
Ранее сообщалось, что в Мурманске дрон поймал редкие кадры, как олени водят хоровод.
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