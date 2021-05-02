Толстой обвинил ЕС в лицемерии из-за игнорирования трагедии в Одессе 2014 года

Вице-спикер Госдумы, однако, уверен, что однажды справедливость восторжествует и виновные понесут наказание: их ждёт международный трибунал.

Европа продолжает игнорировать трагедию в Одессе, где ровно семь лет назад десятки человек погибли, более сотни пострадали в подожжённом Доме профсоюзов. Это отметил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Пётр Толстой.

"Люди были жестоко убиты за свои политические убеждения, и это вам не мифический "новичок" и псевдобольной блогер. Но никаких резолюций, докладов и санкций мы до сих пор не видим", — написал он в своём телеграм-канале.

Толстой добавил, что международные европейские структуры вот уже семь лет закрывают глаза на одесскую трагедию. Он подчёркивает, что многие виновники свободно ездят в Страсбург в составе официальной делегации Украины и устраивают возмутительные провокации.

"Я уверен, рано или поздно справедливость восторжествует, виновные предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание. Их ждёт международный трибунал", — написал Толстой.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали. Ответственности за это никто не понёс.