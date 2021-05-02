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Актёра Олега Вавилова доставили в реанимацию прямо из театра

На счету артиста десятки ролей на сцене нескольких театров.

2 мая 2021, 20:22
<p>Кадр из сериала "В лесах и на горах" (2010)</p>

Кадр из сериала "В лесах и на горах" (2010)

71-летний народный артист РФ Олег Вавилов экстренно доставлен в больницу прямо из Московского академического театра сатиры. Как сообщает Mash, по предварительным данным, у него зафиксирована ишемическая атака, замечено нарушение речи.

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Олег Вавилов родился в 1950 году в городе Термезе в Узбекистане в семье военнослужащего. Учился в ГИТИСе. Сначала вышел на сцену Казанского большого драматического театра имени В.И. Качалова, затем работал в Московском театре юного зрителя, театрах на Малой Бронной, "У Никитских ворот" и "Сфера". С 2004 года играл в Московском академическом театре сатиры, а также сотрудничал с театром "Модернъ". На его счету десятки ролей.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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