Актёра Олега Вавилова доставили в реанимацию прямо из театра
На счету артиста десятки ролей на сцене нескольких театров.
Кадр из сериала "В лесах и на горах" (2010)
71-летний народный артист РФ Олег Вавилов экстренно доставлен в больницу прямо из Московского академического театра сатиры. Как сообщает Mash, по предварительным данным, у него зафиксирована ишемическая атака, замечено нарушение речи.
Олег Вавилов родился в 1950 году в городе Термезе в Узбекистане в семье военнослужащего. Учился в ГИТИСе. Сначала вышел на сцену Казанского большого драматического театра имени В.И. Качалова, затем работал в Московском театре юного зрителя, театрах на Малой Бронной, "У Никитских ворот" и "Сфера". С 2004 года играл в Московском академическом театре сатиры, а также сотрудничал с театром "Модернъ". На его счету десятки ролей.
Ранее "Лайф" рассказывал, что Алиса Фрейндлих впервые появилась на публике после тяжело перенесённого ковида. Народной артистке СССР вручили орден, который из-за пандемии ей передать не смогли.
Выбор редакции
7 актёров, которые были невероятно горячими ещё в начале 2000-х, и вот как они выглядят сейчас
У берегов США перевернулось судно с людьми, есть погибшие
Белоруссия допустила возможность создания своего терминала в российских портах
Банда Волкова: как после войны отморозки грабили, воровали и убивали милиционеров
"В 9 лет я занималась проституцией, а матери рассказала об этом только сейчас": История модели с ожогами Светы Уголёк
Комментариев: 0