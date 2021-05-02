Актёра Олега Вавилова доставили в реанимацию прямо из театра

Олег Вавилов родился в 1950 году в городе Термезе в Узбекистане в семье военнослужащего. Учился в ГИТИСе. Сначала вышел на сцену Казанского большого драматического театра имени В.И. Качалова, затем работал в Московском театре юного зрителя, театрах на Малой Бронной, "У Никитских ворот" и "Сфера". С 2004 года играл в Московском академическом театре сатиры, а также сотрудничал с театром "Модернъ". На его счету десятки ролей.