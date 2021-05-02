Под Волгоградом главу поселения заподозрили в издевательствах над собакой
По неподтверждённой информации, он связал животному лапы, а затем выбросил в мусорный контейнер. Эту информацию проверяют однопартийцы муниципального служащего.
Фото © телеканал «Волгоград 1»
Отделение партии "Единая Россия" в Волгоградской области проверяет сообщения из соцсетей об издевательствах главы одного из поселений Фроловского района над животным. По предварительной информации, член партии связал животному лапы, а затем выбросил его в мусорный контейнер. Если этот факт подтвердится, то его снимут с должности и исключат из "Единой России". Об инциденте также сообщат в полицию.
"Руководство регионального отделения партии "Единая Россия" разбирается в ситуации с сообщением о жестоком обращении с животным на территории Фроловского района", – говорится в сообщении на сайте местного отделения партии.
А ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором депутат Курганской областной думы Денис Хахалов жестоко расправляется с волком на охоте, переезжая его снегоходом. Живодёра исключили из партии, заявив, что парламентарий её дискредитировал.
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