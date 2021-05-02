Под Волгоградом главу поселения заподозрили в издевательствах над собакой

Отделение партии "Единая Россия" в Волгоградской области проверяет сообщения из соцсетей об издевательствах главы одного из поселений Фроловского района над животным. По предварительной информации, член партии связал животному лапы, а затем выбросил его в мусорный контейнер. Если этот факт подтвердится, то его снимут с должности и исключат из "Единой России". Об инциденте также сообщат в полицию.