Американцы предрекли США катастрофу из-за попыток Байдена "грозить" Путину

Недружественные заявления президента США Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернётся для Вашингтона катастрофой. Об этом пишет The National Interest.

Прежде глава Белого дома во время выступления в конгрессе заявил, что Штаты не стремятся к эскалации с РФ, но также пригрозил Москве "последствиями" в случае конфликта. В The National Interest считают, что это стало "последним предупреждением" президента США его российскому коллеге Владимиру Путину. Автор статьи полагает, что в случае обострения отношений Америке придётся "воевать на два фронта" — и с Россией, и с Китаем.

"Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США — Китай — Россия", — отмечает журналист.

Ранее президент США Джо Байден во время своего выступления по случаю ста первых дней президентства заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, однако Россия не должна забывать о последствиях своих действий. Президент добавил, что страны "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам". В Совфеде объяснили, почему его слова не звучат обнадёживающе.

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