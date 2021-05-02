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На Украине потребовали переписать русскоязычный гимн Одессы

Мэр города Геннадий Труханов признался, что у него от этого "мозг вместе с волосами поднялся дыбом". По его мнению, горсовет вряд ли пойдёт на такие изменения.

2 мая 2021, 19:23
<p>фото © Pixabay</p>

фото © Pixabay

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь потребовал изменить текст гимна Одессы, потому что он написан на русском языке. Омбудсмен видит два варианта: перевод гимна на украинский или создание нового официального гимна. Как сообщает издание "Страна", свои взгляды на этот вопрос Креминь изложил в годовом отчёте о проделанной работе, представленном правительству Украины на этой неделе.

Языковой омбудсмен считает, что нарушение должно быть исправлено. В документе, который подготовил Тарас Креминь, выражены рекомендации, согласно которым депутаты должны определить для себя дальнейшие действия.

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"Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета, я не знаю", — отметил омбудсмен.

Предполагаются следующие варианты: перевести гимн на украинский, сделать новый или оставить привычный гимн неофициальным.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что от этих рекомендаций у него "мозг вместе с волосами поднялся дыбом". По его мнению, одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна. "Наш гимн нам нравится, Одессу всё устраивает", — отметил он.

Ранее стало известно о том, что Запорожский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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