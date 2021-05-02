В МВД Белоруссии раскрыли сценарий плана госпереворота и назвали обвиняемых мелкими мошенниками

Обвиняемые по уголовному делу о государственном перевороте в Белоруссии планировали перехватить финансовые потоки, подкупив людей, которые им должны были помогать. Об этом рассказал замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков.

"Это как воры, которые хотят обворовать друг друга. И вот они сидят и обсуждают, как они заблокируют Минск, заблокируют внутренние войска, а лучше целый Минск. Поэтому всё это мошеннические темы с одной лишь целью — перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать", — сказал Карпенков в интервью телеканалу СТВ.

Он уточнил, что заговорщики не похожи ни на революционеров, ни на героев. Это лишь мелкие мошенники. Полученные деньги же они планировали "поделить", и финансы ушли бы "в никуда", а заговорщики ни перед кем бы не отчитывались.

В то же время Карпенков обратился к радикализировавшимся людям и заметил, что любые действия, мысли и планы будут жёстко пресекаться и караться по закону. По его словам, подобные настроения не поддерживает никто — ни народ, ни молодёжь.

"Не исключено, что если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет", — заявил он.

Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности плана заговорщиков, готовивших переворот в стране. Политик отметил, что они разрабатывали несколько сценариев, в том числе его устранение на Параде Победы 9 Мая.

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