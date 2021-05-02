Район аэропорта Багдада подвергся ракетному обстрелу. Видео © Twitter / MENActualité

Международный аэропорт Багдада подвергся в воскресенье, 2 мая, ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия", ссылаясь на собственные источники в иракской службе безопасности.

По данным журналистов, удар был нанесён по той части воздушной гавани, где находятся американские военнослужащие. Также уточняется, что иракские силы противовоздушной обороны перехватили по меньшей мере пять ракет.

В соцсетях появилось видео, на котором, вероятно, запечатлён момент обстрела. На снятых кадрах слышны взрывы. При этом информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, в ночь на 23 апреля несколько ракет также были выпущены по американской военной базе неподалёку от аэропорта Багдада. Они приземлились на территории рядом с лагерем "Виктория".

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