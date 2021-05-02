"Вакцин у нас достаточно": Чехия отказалась от "Спутника V"

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу Xaver Live ответил на вопрос о том, является ли использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" закрытой темой. Известно, что президент республики Милош Земан неоднократно говорил, что эта вакцина могла бы применяться в Чехии после одобрения нацрегулятором.

В беседе премьер подчеркнул, что "Спутник V" в Чехии больше не нужен. По его словам, в республике достаточно и других вакцин. В то же время Бабиш не исключил использование препарата российской разработки, если оно будет одобрено Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Напомним, что Чешский фармацевтический регулятор досрочно прекратил исследование вакцины от коронавируса "Спутник V", так как Россия якобы не предоставила необходимый объём документов.

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