В "Векторе" оценили эффективность "Эпиваккороны" против новых штаммов ковида

В ходе исследований новосибирская вакцина "Эпиваккорона" показала высокую эффективность против новых штаммов коронавируса. В частности, речь идёт о "британском" и "южноафриканском" вариантах. Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", где был разработан данный препарат.

"В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины "Эпиваккорона" в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов", — передаёт ТАСС заявление "Вектора".

Также в "Векторе" отметили, что результаты наблюдения за участниками клинических исследований первой и второй фаз и участниками после регистрационных испытаний не дают сомневаться в безопасности вакцины. Разработчики добавили, что подтвердилась способность "Эпиваккороны" влиять на формирование нейтрализующих антител.

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