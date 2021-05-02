В "Векторе" оценили эффективность "Эпиваккороны" против новых штаммов ковида
Результаты наблюдения за участниками исследований не дают оснований сомневаться в качестве вакцины, отметили разработчики препарата.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалев
В ходе исследований новосибирская вакцина "Эпиваккорона" показала высокую эффективность против новых штаммов коронавируса. В частности, речь идёт о "британском" и "южноафриканском" вариантах. Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", где был разработан данный препарат.
"В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины "Эпиваккорона" в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов", — передаёт ТАСС заявление "Вектора".
Также в "Векторе" отметили, что результаты наблюдения за участниками клинических исследований первой и второй фаз и участниками после регистрационных испытаний не дают сомневаться в безопасности вакцины. Разработчики добавили, что подтвердилась способность "Эпиваккороны" влиять на формирование нейтрализующих антител.
Напомним, основную вакцину центра "Вектор" — "Эпиваккорону" — зарегистрировали в России в октябре 2020 года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.
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