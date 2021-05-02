Под Оренбургом бездомный пёс откусил губу шестилетней девочке, теперь малышка не может есть и говорить
Пострадавшая находится в больнице под наблюдением врачей. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
Фото © ntsk.ru
Шестилетнюю девочку из города Новотроицка Оренбургской области серьёзно покусала бездомная собака. Об этом сообщает портал Ntsk.ru.
Как уточняет издание, нападение произошло днём 1 мая в Западном районе города. В этот день малышка отмечала день рождения. После праздничного застолья дети отправились гулять во двор на улице Уметбаева, где девочка и встретила бродячего пса.
"Саша хотела погладить дворняжку, но та на неё неожиданно набросилась. Собака откусила дочке нижнюю губу. На скорой помощи её отвезли в больницу Орска. Врачи зашили обезображенное лицо. Пока ребёнок госпитализирован, медики наблюдают за его состоянием. Возможно, придётся делать уколы, поскольку непонятно, бешеная собака или нет. Девочка не может есть и говорить", ― рассказала изданию мать пострадавшей малышки.
Портал пишет, что после случившегося женщина находится в шоковом состоянии, а дети, на глазах у которых всё произошло, теперь и вовсе боятся выходить на улицу. Вместе с тем, по словам мамы малышки, в их районе уже довольно давно обитает стая бездомных собак, из-за которых ученикам страшно ходить в школу.
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"Все прекрасно знают, что по городу бегают стаи бродячих псов, но городская администрация не предпринимает никаких действий! Когда животные нападают на детей, уже неважно, что написано в законе", ― добавила мать Саши.
Также россиянка сообщила, что после нападения к ним приезжали сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД России по Оренбургской области заявили, что собранный по данному инциденту материал был передан в отдел по делам несовершеннолетних для дальнейшей проверки.
Позднее в УМВД России по Оренбургской области по факту нападения безнадзорного животного на малолетнюю жительницу Новотроицка возбудили уголовное дело по статье о халатности. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств нападения животного на ребёнка, причин и условий, приведших к его возникновению, а также даче юридической оценки действиям (бездействию) должностных лиц", ― говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что в ходе следствия будет установлено, соблюдались ли в полной мере требования федерального и регионального законодательства в части работы по отлову, перевозке и содержанию бездомных животных.
А на днях в Татарстане стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнего мальчика. Ребёнка спасли от гибели местные жители, которые разогнали псов. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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