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Пьяные блогерши пришли в церковь освятить куличи и устроили перформанс, погасив свечи

В соцсетях жёстко осудили поведение героинь видеоролика, назвав его недостойным и низким. На записи девушки смеются и не стесняются в выражениях.

2 мая 2021, 19:11

В Киеве девочки-подростки пили, курили и задували свечи в церкви. Видео © Телеграм-канал "Киев Сейчас"

В соцсетях вызвал волну общественного негодования видеоролик с девочками-подростками из Киева, которые по-своему решили развлечься в церкви. Причём среди многочисленных видеонарезок есть кадры, где юные блогерши, вероятно, несовершеннолетние, курят и пьют в здании храма.

Как сообщает телеграм-канал "Киев Сейчас", инцидент произошёл в церкви Рождества Христова, что находится на Почтовой площади. Компания подружек зашла в храм якобы для того, чтобы освятить куличи. Однако вместо этого девочки сразу же принялись задувать свечи, курить электронные сигареты и распивать алкогольные напитки. К слову, всё это, как им казалось, веселье, девочки засняли на камеру и сами же похвастались в соцсетях.

В Магнитогорске подростки прикурили от свечи в храме

В Магнитогорске подростки прикурили от свечи в храме

На опубликованных кадрах видно, что подростки совершенно не стесняются в выражениях по поводу своего отношения к религии. Подходя к иконам святых, они глумятся над изображениями и кривляются на камеру с церковными атрибутами. Почему в это время в храме никого не было, чтобы пресечь действия юных блогерш, — неизвестно. После своего перформанса героини ролика весело и задорно вывалились из храма, допивая спиртное из пластиковых стаканчиков.

Стоит отметить, что в соцсетях жёстко осудили подобное поведение девушек, назвав его недостойным и низким. "Тупые малолетки думают, что это круто", "Просто позор", "Нормальные люди себя так не ведут", "Ничего святого", написали в комментариях фолловеры телеграм-канала.

Впрочем, пока не ясно, будут ли как-то наказывать подруг. Официальных комментариев на этот счёт правоохранительные органы пока не дали.

Подростки вытоптали пентаграмму возле храма. Священник ответил им словами из фильма "Брат"

Подростки вытоптали пентаграмму возле храма. Священник ответил им словами из фильма "Брат"

Ранее в Чите вынесли приговор подростку, который прикурил от свечи в соборе. Стоит отметить, что сторона обвинения требовала приговорить парня к крупному штрафу в полмиллиона рублей и трём годам колонии. Однако суд оказался более благосклонным.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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