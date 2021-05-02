Пьяные блогерши пришли в церковь освятить куличи и устроили перформанс, погасив свечи

В Киеве девочки-подростки пили, курили и задували свечи в церкви. Видео © Телеграм-канал "Киев Сейчас"

В соцсетях вызвал волну общественного негодования видеоролик с девочками-подростками из Киева, которые по-своему решили развлечься в церкви. Причём среди многочисленных видеонарезок есть кадры, где юные блогерши, вероятно, несовершеннолетние, курят и пьют в здании храма.

Как сообщает телеграм-канал "Киев Сейчас", инцидент произошёл в церкви Рождества Христова, что находится на Почтовой площади. Компания подружек зашла в храм якобы для того, чтобы освятить куличи. Однако вместо этого девочки сразу же принялись задувать свечи, курить электронные сигареты и распивать алкогольные напитки. К слову, всё это, как им казалось, веселье, девочки засняли на камеру и сами же похвастались в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, что подростки совершенно не стесняются в выражениях по поводу своего отношения к религии. Подходя к иконам святых, они глумятся над изображениями и кривляются на камеру с церковными атрибутами. Почему в это время в храме никого не было, чтобы пресечь действия юных блогерш, — неизвестно. После своего перформанса героини ролика весело и задорно вывалились из храма, допивая спиртное из пластиковых стаканчиков.

Стоит отметить, что в соцсетях жёстко осудили подобное поведение девушек, назвав его недостойным и низким. "Тупые малолетки думают, что это круто", "Просто позор", "Нормальные люди себя так не ведут", "Ничего святого", написали в комментариях фолловеры телеграм-канала.



Впрочем, пока не ясно, будут ли как-то наказывать подруг. Официальных комментариев на этот счёт правоохранительные органы пока не дали.

Ранее в Чите вынесли приговор подростку, который прикурил от свечи в соборе. Стоит отметить, что сторона обвинения требовала приговорить парня к крупному штрафу в полмиллиона рублей и трём годам колонии. Однако суд оказался более благосклонным.

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